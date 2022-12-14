Беспилотником враг пытался атаковать катер пограничников.

На Николаевщине пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе "Ланцет".

"Около полудня моряки-пограничники на Николаевщине уничтожили дрон-камикадзе "Ланцет", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам Назарова, дроном враг пытался атаковать катер пограничников.

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Атака дронами на Украину 14 декабря: детали

Утром сегодня, 14 декабря, Киев и область атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed. Силами ПВО было уничтожено 13 вражеских беспилотников, которые были запущены российскими оккупантами из акватории Азовского моря.

В результате атаки поврежден частный дом в городе Вишневое Киевской области. Пострадавших нет.

В Киеве обломки от сбитых дронов попали в админздание, четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.

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