В Николаевской области молния убила 15-летнего парня

Прибывший на место дежурный врач констатировал смерть парня.

В Николаевской области, от удара молнии погиб 15-летний подросток.

Читайте такжеВ Черниговской области из-за разряда молнии выгорело 10 гектаров ячменяОб этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Отмечается, что случилось это на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района.

На место прибыла оперативная группа местного отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач, который констатировал смерть.

Ранее УНИАН сообщал, что киевлян предупредили о сильных дождях.