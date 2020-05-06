В Николаевской области молния убила 15-летнего парня
18:08, 06 мая 2020Происшествия
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Прибывший на место дежурный врач констатировал смерть парня.
Парень погиб от удара молнии / depositphotos.com
В Николаевской области, от удара молнии погиб 15-летний подросток.
Читайте такжеВ Черниговской области из-за разряда молнии выгорело 10 гектаров ячменяОб этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.
Отмечается, что случилось это на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района.
На место прибыла оперативная группа местного отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач, который констатировал смерть.
Ранее УНИАН сообщал, что киевлян предупредили о сильных дождях.
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