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В Николаевской области молния убила 15-летнего парня

18:08, 06 мая 2020
Происшествия
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Парень погиб от удара молнии / depositphotos.com

Читайте такжеВ Черниговской области из-за разряда молнии выгорело 10 гектаров ячменяОб этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Отмечается, что случилось это на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района.

На место прибыла оперативная группа местного отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач, который констатировал смерть.

Ранее УНИАН сообщал, что киевлян предупредили о сильных дождях.

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