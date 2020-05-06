Штормовое предупреждение: киевлян предупредили о сильных дождях до завтрашнего утра
В КГГА заявили, что возле мест возможного подтопления уже началась работа.
В Киеве объявили штормовое предупреждение - в городе до утра 7 мая ожидаются сильные дожди ("желтый" уровень опасности).
Об этом со ссылкой на информацию Укргидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщили в столичном автодоре, на места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась возле станции метро "Левобережная".
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"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Ливнестоки ежедневно вычищают от мусора", - говорится в сообщении.
В КГГА предупреждают, что до утра может выпасть от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется средней месячной норме для мая.
Как сообщал УНИАН, 4 мая несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.
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