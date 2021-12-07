Вытолкнуть из салона хамоватого пассажира и бросить его в лужу водителю "помог" другой пассажир.

Водитель коммунального автобуса №51 в Николаеве силой изгнал из салона пассажира.

Об этом пишет местный сайт "Новости-N", видео инцидента которому прислали очевидцы.

На записи видно, как водитель хватает пассажира за одежду, тащит по полу и выбрасывает на улицу. Там конфликт продолжился: пострадавший получил удары и был брошен в лужу. Примечательно, что "помощь" водителю оказал один из пассажиров. Он также потом помешал побитому вернуться в салон.

Журналистам удалось выяснить, что началось все с просьбы кондуктора показать билет. В ответ пассажир проявил агрессию, начав оскорблять как кондуктора, так и водителя.

"После чего водитель не выдержал и выпроводил пассажира таким образом", - рассказали другие пассажиры, ставшие свидетелями инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее машинист поезда метро в Харькове жестко наказал нарушителя общественного порядка, который дебоширил в вагоне. На инцидент отреагировала полиция и начала соответствующую проверку.

Также сообщалось, что в в Запорожье школьницы приревновали парня и избили троих ровесниц.

Автор: Виолетта Орлова