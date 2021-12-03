Мужчина объяснил свой поступок бездействием правоохранителей и отметил, что это было не хулиганство, а "малярные работы по благоустройству полиции".

В Николаеве мужчина написал на воротах Центрального райотдела полиции слово "псарня", его обвинили в хулиганстве, а на днях состоялось судебное заседание.

Об этом рассказал бывший сотрудник полиции Николаевщины Игорь Блошко на странице в Facebook, и опубликовал часть видео с судебного заседания.

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По его словам, при рассмотрении материалов об административном правонарушении Александр Рожок доказывал, что это никакое не хулиганство, а малярные работы по благоустройству полицейского участка.

"Мое мнение, что Рожок шкодник, а не хулиган. Состава административного правонарушения "мелкого хулиганства" я здесь не вижу", - отметил Блошко.

Как отметил обвиняемый во время суда, надпись "псарня" - это часть малярных работ, "как перед покраской сначала грунтуют".

В свою очередь судья отметила, что для "грунтовки" уместнее было бы использовать фразы "Доброе утро" или пожелание здоровья. Решение суда пока не объявлено.

Как сообщает местный сайт 0512.com.ua, инцидент случился еще в августе этого года.

Тогда Рожок объяснил свой поступок бездействием полиции. По его словам, еще в 2017 году он обращался к правоохранителям с заявлением о признаках двух уголовных преступлений, в частности мошенничестве, с его земельными участками, однако их должным образом не расследовали, а следователь якобы безосновательно закрыл производство.

Рожок тогда также отметил, что предупреждал заранее о своей акции протеста городской совет. Из-за совершенных действий в отношении его составили два админпротокола за мелкое хулиганство.

"Это не хулиганство, я предупреждал об этом преступников, которые работают в Центральном райотделе в отделе полиции №1, что это малярные работы. Они называют себя сотрудниками полиции, а сами прикрывают мошенничество", - добавил мужчина.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в Николаеве подозрение получили четверо копов по делу о превышение служебных обязанностей, впрочем в октябре статью сменили на пытки.

Начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора полиции и курсанту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Всем 6 подозреваемым вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.

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Автор: Александр Топчий