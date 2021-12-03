На участке полиции в Николаеве написали "псарня" / фото УНИАН

В Николаеве мужчина написал на воротах Центрального райотдела полиции слово "псарня", его обвинили в хулиганстве, а на днях состоялось судебное заседание.

Об этом рассказал бывший сотрудник полиции Николаевщины Игорь Блошко на странице в Facebook, и опубликовал часть видео с судебного заседания.

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По его словам, при рассмотрении материалов об административном правонарушении Александр Рожок доказывал, что это никакое не хулиганство, а малярные работы по благоустройству полицейского участка.

"Мое мнение, что Рожок шкодник, а не хулиган. Состава административного правонарушения "мелкого хулиганства" я здесь не вижу", - отметил Блошко.

Как отметил обвиняемый во время суда, надпись "псарня" - это часть малярных работ, "как перед покраской сначала грунтуют".

В свою очередь судья отметила, что для "грунтовки" уместнее было бы использовать фразы "Доброе утро" или пожелание здоровья. Решение суда пока не объявлено.

Мужчина заявил, что это малярные работы по благоустройству полицейского участка / фото news.pn

Как сообщает местный сайт 0512.com.ua, инцидент случился еще в августе этого года.

Тогда Рожок объяснил свой поступок бездействием полиции. По его словам, еще в 2017 году он обращался к правоохранителям с заявлением о признаках двух уголовных преступлений, в частности мошенничестве, с его земельными участками, однако их должным образом не расследовали, а следователь якобы безосновательно закрыл производство.

Рожок тогда также отметил, что предупреждал заранее о своей акции протеста городской совет. Из-за совершенных действий в отношении его составили два админпротокола за мелкое хулиганство.

"Это не хулиганство, я предупреждал об этом преступников, которые работают в Центральном райотделе в отделе полиции №1, что это малярные работы. Они называют себя сотрудниками полиции, а сами прикрывают мошенничество", - добавил мужчина.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в Николаеве подозрение получили четверо копов по делу о превышение служебных обязанностей, впрочем в октябре статью сменили на пытки.

Начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора полиции и курсанту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Всем 6 подозреваемым вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении от занимаемых должностей.

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Автор: Александр Топчий