Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Харьковские правоохранители отреагировали на инцидент, во время которого машинист метро жестко "проучил" неадекватного пассажира.

Соответствующая информация появилась на сайте Главного управления Нацполиции Харьковской области.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет выявлено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что происшествие произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, машинист поезда метро в Харькове жестко наказал нарушителя общественного порядка, который дебоширил в вагоне. Судя по записи, у машиниста по-настоящему лопнуло терпение, он вышел из кабины и "проучил" хулигана кулаками.

В пресс-службе подземки заявили об отстранении машиниста от работы.

Также в сети появилось видео самого инцидента.

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Автор: Юрий Годован