Мужчина пояснил, что собирал оружие, чтобы "принять внутреннюю часть себя, связанную с силой".

В Николаеве 35-летний психолог хранил в собственной квартире огромный арсенал стрелкового и холодного оружия, а также гранаты и около сотни патронов различного калибра. Всю «коллекцию» изъяли правоохранители.

Читайте такжеВ Киеве задержали "террориста", который угрожал взорвать кофейню

Как сообщает пресс-служба Полиции Николаевской области, 35-летний мужчина пояснил, что держал оружие «для коллекции» и планировал заняться продажей.

«Со слов хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой. Коллекционировал оружие и боеприпасы с детства, планировал собранное реализовать, а еще, как говорит сам, это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю. О своем хобби мужчина охотно рассказывал подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям», - говорится в сообщении полиции.

5 ноября полиция прибыла к психологу с санкцией на обыск. Среди изъятого специалисты-взрывотехники обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению.

Кроме того, у мужчины изъяли винтовки, гранатометы, автомат и пистолеты-пулеметы.

Оружие и взрывчатку направят на экспертизу, боеприпасы частично уничтожили из-за опасности транспортировки. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров