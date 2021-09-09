Кристина Новицкая покончила с жизнью, имитируя сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью".

Генеральная прокуратура Бодрума заявила, что украинка Кристина Новицкая, которую зимой этого года нашли мертвой на вилле со связанными руками и мешком на голове, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает CNN Türk.

В постановлении сказано, что Новицкая покончила с жизнью, имитируя сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью". Также она подумывала о самоубийстве другими способами.

Кого-либо, кто мог подстрекать девушку к самоубийству, также не удалось установить.

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Молодую украинку нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме. Украинка жила в элитном комплексе на южном побережье Турции.

Мать девушки не могла связаться с ней еще с 30 декабря 2020 года, поэтому попросила соседей наведаться к дочери. Поскольку никто не открывал, соседи вызвали полицию.

Тело 25-летней Кристины Новицкой обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове. Все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки.

Следователи рассматривали 2 основные версии смерти украинки: убийство и самоубийство. После экспертизы в полиции считали, что девушку мог убить ее парень, однако потом начали склоняться к версии самоубийства.

Известие о смерти украинки разлетелось по всей Турции после того, как о нем рассказал известный турецкий актер Альп Кирсан, который жил с Новицкой по соседству.

Дело находилось на особом контроле консульства Украины в Анталии.

Автор: Денис Прядко