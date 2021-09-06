Средства бизнесменов и граждан собираются в первую очередь на противоаварийные работы внутри костела.

На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо минимум 75 миллионов гривен.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко Facebook за выходные с командой министерства и Госискусства разработали пошаговый план дальнейших действий.

"Сейчас ждем заключения ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой вред ему нанесли, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт. По предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 млн грн. К сумме, которую соберет бизнес, остальное необходимых средств выделит государство", - заявил Ткаченко.

Он уточнил, что средства, которые перечислили и перечислят бизнесмены и юридические и физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела.

Читайте такжеНазвана причина пожара в костеле Святого Николая в Киеве (фоторепортаж)Также министр отметил, что в целом все работы разделяют на три этапа.

Во время первого этапа будут проводиться срочные противоаварийные мероприятия, и именно на них собираются средства.

Второй этап касается закупки органа.

"Общаемся с производителем относительно разработки максимально релевантной замены органа. Для того чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которые сейчас собираются благотворительные взносы. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", - сообщил министр.

Третий этап - реставрационные работы фасада костела.

"Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур, будут восстановлены после выяснения степени повреждения здания", - подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, передача костела общине РКЦ уже согласована правительством в прошлом году по согласованному алгоритму.

Пожар в костеле святого Николая: детали

Пожар в костеле святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошла поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.

К расследованию причин пожара в костеле Святого Николая присоединилась полиция. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко взял ситуацию на личный контроль;

После этого Ткаченко подтвердил потерю духового органа Reiger-Kloss в результате ночного пожара в костеле Святого Николая в Киеве. Его стоимость в современных ценах, по некоторым сообщениям, оценивают в 1,2 или 1,5 миллиона евро;

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина возникновения пожара в столичном костеле Святого Николая - короткое замыкание в органе.

4 сентября в Украине начали сбор средств на восстановление костела Святого Николая и органа.

Автор: Виталий Саенко