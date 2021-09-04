Министр добавил, что взял дело под личный контроль.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что правоохранители расследуют обстоятельства возгорание костела Святого Николая в центре Киева в ночь на 4 сентября.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он уточнил, что пожар произошел во время репетиции музыкантов. По его словам, значительный ущерб зданию не нанесен.

"Отдельный вопрос – степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим и к расследованию уже подключилась Нацполиция. И главное – мы уже выясняем причины возгорания", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНочью в Киеве снесли усадьбу XIX векаМинистр добавил, что взял дело под личный контроль.

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: что известно

Пожар в костеле на улице Большая Васильковская произошел ночью 3 сентября. На место происшествия выехали 80 человек состава спасателей и 16 единиц техники. В связи с происшествием временно перекрывали улицу.

Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания.

По предварительной информации, горели коммуникации духового органа. Инструмент поврежден огнем.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Автор: Яна Ставская