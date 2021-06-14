Один украинец скончался на месте ДТП, другая гражданка Украины умерла в больнице от полученных травм, а еще двое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Румынии сегодня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с гражданами Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В частности, рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чехию.

"Всего в авто находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщил Николенко.

Читайте такжеСмертельная авария с украинцами в Румынии: пострадали более десятка человек - СМИПо словам пресс-секретаря, водитель задержан, он дает показания в полиции. "По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с ехавшим впереди грузовым транспортным средством", - отметил Николенко.

Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

Также для родственников пострадавших открыта круглосуточная "горячая линия" Посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.

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Автор: Виталий Саенко