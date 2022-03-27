Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Киеве в метро у мужчины нашли боеприпасы и патроны.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

В частности, при проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны.

"В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф-1, запал к ней и 76 патронов к автомату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурантом оказался уроженец Житомирщины 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене по согласованию с процессуальным руководителем Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве задержали россиянина, перевозивший огнестрельное оружие и боеприпасы.

А в Одессе на заправке задержали иностранца с гранатами.

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