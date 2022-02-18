Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Конфликт вспыхнул между пассажирами на платформе в метро Киева. Один из мужчин был вооружен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел 17 февраля на станции метро "Харьковская". Между двумя пассажирами произошел конфликт, но один из них оказался вооружен.

"Сегодня, 17 февраля, в полицию Киева от дежурной станции метро "Харьковская" поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место прибыл наряд управления полиции в метрополитене", - говорится в сообщении.

Правоохранители отобрали у мужчины пистолет и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.

Как ранее сообщал УНИАН, за несколько часов до Нового года в столичном метро произошел инцидент в вагоне поезда. Нетрезвые люди, которые плохо держались на ногах, прошли через турникеты метро, а контроллер не вызвала ни полицию, ни военизированную охрану. Пьяная компания зашла в вагон, и через две станции устроила драку между собой.

Разнимали драчунов пассажиры, которые стали невольными свидетелями потасовки. В результате два человека остались в вагоне, а одна из женщин вышла.

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