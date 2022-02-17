В случае наступления ЧС общественный транспорт Киева будет работать по специальному режиму.

В случае активных боевых действий метрополитен Киева будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры, для других граждан подземка будет укрытием.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, цитирует Укринформ.

"Метрополитен - это транспорт, который имеет сооружения двойного назначения, который используется для перевозки пассажиров и для защиты населения, как укрытия. А именно в это время метро будет перевозить только тех, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры, - будет работать утром и вечером, примерно шесть часов, по три часа в пиковое время", - сказал чиновник.

По его словам, у метро есть помещение для получения минимальной гигиены, поэтому его можно использовать какое-то время как укрытие.

"При этом метрополитен имеет электрическое автономное питание, артезианские скважины для воды и вентиляционные установки для очистки воздуха", - добавил Кандибор.

На время укрытия станции метро будут закрываться.

"Что касается работы "красной ветки" на левом берегу, то она будет остановлена, так как она является открытой и может быть наиболее пораженной в случае бомбардировки или ракетных атак", - уточнил столичный чиновник.

Как будет работать другой транспорт

В случае наступления чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по специальному режиму.

На всех предприятиях будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. В первую очередь будут обеспечиваться перевозки работников предприятия критической инфраструктуры.

Для этого киевские власти обещают разработать специальные автобусные маршруты по подвозу людей к метро.

Мосты, аэропорты и подъездные пути к объектам метрополитена усилят охраной.

Другие автобусы и маршрутки, которые не будут перевозить работников объектов критической инфраструктуры, должны будут помогать эвакуации людей из города.

В случае необходимости к этому будут привлекать и поезда подземки.

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