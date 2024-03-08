Также взрыв зафиксирован в Токмаке возле завода, который оккупанты превратили в военную базу.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался склад с боеприпасами российской армии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, ссылаясь на информацию от местных жителей.

"Вчера (7 марта - УНИАН) в Мелитополе взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе, а также машина, которая привезла боеприпасы", - заявил чиновник.

Кроме того, он добавил, что минувшей ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района Кузнечно-штамповочного завода, который оккупанты превратили в свою военную базу.

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Как известно, Мелитополь находится под оккупацией россиян с начала полномасштабного вторжения.

11 марта 2022 года стало известно, что мэра города Ивана Федорова похитили российские захватчики. Спустя несколько дней его освободили в результате спецоперации, обменяв на 9 российских солдат-срочников.

В начале февраля 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА.

"Черешневая столица" Украины стала военным полигоном оккупантов

Ранее Федоров заявлял, что Россия превратила Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий.

По его информации, там собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. Вокруг города оккупанты обустроили тренировочные военные базы.

"Мелитополь, который до оккупации славился как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном", - отмечал Федоров.

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