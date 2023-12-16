Оккупанты устраивают во временно оккупированном Мелитополе медицинский эксперимент на выживание, связанный с крайней нехваткой врачей.

Принцип такой, кто успеет к медику - тот и выживет. Записаться на прием к специалисту почти невозможно. Больницы по всей ТОТ фактически "пустые", заявляет мэр Иван Федоров.

"Ни один медик Мелитополя не согласился идти работать в российский военный госпиталь, несмотря на то, что враг обещал как минимум вдвое выше зарплату. Наши жители и медики не сотрудничают. В Мелитополе фактически работает единственная наша больница, но она также почти единственная на всю временно оккупированную Запорожскую и Херсонскую область...",- указал Федоров.

По его словам, наличие проблемы признают даже оккупанты. Они говорят, что в Мелитополе не хватает по меньшей мере 1200 медиков.

Сейчас Россия требует от украинцев показывать именно российский паспорт в медицинских учреждениях, поэтому попасть на прием без "правильных" документов невозможно. Показательной является ситуация, которая сложилась в онкологическом диспансере, акцентировал мэр.

"По меньшей мере две недели очередь на запись к врачу. Конечно, что жители из регионов почти не имеют такой возможности", - указал он.

В Мелитополе произошла эпическая диверсия

15 декабря в Мелитополе партизаны устроили эпическую диверсию под самым носом ФСБ РФ. Движение сопротивления взорвало железнодорожный поезд, на котором враг стягивал подкрепление из Крыма.

Также этим транспортом россияне на обратным пути вывозили из города руду и зерно. Однако теперь оккупантам придется искать другие "возможности" для реализации своего мародерства.

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