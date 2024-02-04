Новоназначенный руководитель назвал свою цель на должности - объединить усилия вокруг приближающейся победы Украины.

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Малашко с должности руководителя Запорожской областной государственной администрации.

В указе №47/2024, который опубликован на сайте главы государства, отмечается, что увольнение состоялось согласно поданному заявлению Малашко.

Другим указом № № 48/2024 президент назначил Ивана Федорова председателем Запорожской областной государственной администрации. До этого он был мэром временно оккупированного Мелитополя.

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Малашко поблагодарил за оказанное доверие и предоставленную возможность работать в Запорожье. "Этот период работы стал для меня настоящим вызовом, который я выдержал достойно, разрушая коррупционные схемы, держа удары рашистов по мирным городам и селам, работая на победу 24/7. Впереди-деоккупация наших территорий!",- отметил он в Telegram.

Федоров также отреагировал на назначение. "Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации. Моя цель неизменна - объединить усилия вокруг приближающейся победы Украины", - написал он. При этом среди своих задач он назвал, в частности, усиление обороноспособности Запорожской области и полноценную поддержку военных, всестороннюю помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории.

"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это на должности городского председателя. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий общин Запорожья на областном уровне", - отметил он.

Смена руководителя Запорожской ОВА

23 января правительство поддержало проекты указов президента о смене главы Запорожской областной военной администрации.

На заседании Кабинет Министров поддержал проекты указов президента: об увольнении Малашко Юрия Анатольевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации; о назначении Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации.

В начале широкомасштабного вторжения Федорова похитили российские оккупанты. Об этом стало известно 11 марта 2022 года, а 16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена. Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских солдат-срочников.

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