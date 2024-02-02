Захватчики заставляют даже детей заниматься беспилотниками.

Российские захватчики превратили временно оккупированный Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий.

Как сообщает городской голова Иван Федоров, в Мелитополе собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. Россияне заставляют даже детей осваивать беспилотники.

Вокруг города оккупанты устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю горожане слышат непонятные взрывы и гул.

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"Мелитополь, который до оккупации славился как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном", - возмутился Федоров.

Последние новости из Мелитополя

15 декабря в Мелитополе партизаны устроили эпическую диверсию под самым носом ФСБ Российской Федерации. Члены сопротивления взорвали железнодорожный поезд, на который россияне взимали подкрепление из временно оккупированного Крыма.

Так называемые "спасатели" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области с огоньком отпраздновали "профессиональный праздник". Баня сгорела вместе с посетителями.

По словам Федорова, российские захватчики на оккупированной части юга Украины превращают захваченные украинские города в укрепленные крепости. Вблизи Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в стороне Крыма. Полгода назад это было несколько линий обороны - сейчас сплошные укрепления

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