В Офисе президента отметили, что Федорова держали в плену более пяти дней

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова обменяли на российских солдат-срочников. За него отдали девять человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ОП Дарья Заривна в эфире объединенного телемарафона

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила девять своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", - рассказала Заривна.

При этом она отметила, что мэра Мелитополя более пяти дней держали оккупанты. Также она утончила, что Федорова склоняли к сотрудничеству, но он не согласился.

После освобождения президент Владимир Зеленский поговорил с мэром Мелитополя.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. До сих пор его местопребывание неизвестно. В Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.

12 марта Зеленский заявил, что Федорова пытают, чтобы записать видео в поддержку оккупантов.

14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищенный оккупантами мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".

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