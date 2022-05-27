Инцидент произошел вчера на территории школы №30 в Кальмиусском районе.

В Мариуполе в результате детонации снаряда на территории школы погиб 12-летний мальчик.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусскому районе по ул. Днестровской в результате детонации снаряда погиб 12-летний мальчик.

"Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных боевых действий. Будьте осторожны... Каждый день говорите детям не трогать подозрительные предметы. Особенно похожие на снаряды, ракеты и другое оружие", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российские военные в Мариуполе расширяют братские могилы. Оккупанты для запугивания местных жителей используют заявления украинских властей об угрозе эпидемии.

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