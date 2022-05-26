Петр Андрющенко отметил, что российские пропагандисты намерены использовать братские могилы для обвинения ВСУ

Российские военные в Мариуполе расширяют братские могилы. Оккупанты для запугивания местных жителей используют заявления украинской власти об угрозе эпидемии.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Мариуполя в Центральном районе. Для этого, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - надо перезахоронение", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что российские пропагандисты намерены использовать братские могилы для обвинения ВСУ в убийстве мирных жителей и бесчеловечных захоронениях.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории россиян. По ее словам, крематорий разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро".

А 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

Город заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная и продолжает ухудшаться.

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