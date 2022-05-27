По словам президента, это политика геноцида, которую осуществляет Россия.

Нынешнее наступление российских оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить просто в пепелище. Как Волноваху, Мариуполь. В городах и громадах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", - сказал глава государства.

Он также прокомментировал вчерашние обстрелы Харькова.

"Все мирные жители. Убитые ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет. Опять ракетные удары - Сумщина, опять-таки Донбасс. Снова значительная активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны. Давление на Россию - это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, различных споров или предложений "умиротворить" агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы для всех на нашем континенте", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела Харькова захватчиками погибли 8 человек, среди них пятимесячный ребенок.