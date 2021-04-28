Семья несовершеннолетней пока отказалась от написания заявления.

В Театральном сквере Мариуполя 27 апреля получила ножевое ранение 14-летняя девушка. По предварительным данным, травму ей нанес сверстник.

О происшествии сообщается на сайте Мариупольского райуправления полиции.

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Отмечается, что вчера правоохранители получили сообщение о том, что несовершеннолетний мариуполец нанес колотые телесные повреждения 14-летней школьнице.

На место выезжал наряд патрульных полицейских, пострадавшей оказали медицинскую помощь. Ранение оказалось легким, девушке ничего не угрожает. Предмет, которым была ранена девушка, устанавливается.

Семья несовершеннолетней пока отказалась от написания заявления. Инспекторы сектора ювенальной превенции однако проводят проверку и устанавливают полные обстоятельства инцидента.

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Автор: Дмитрий Захаров