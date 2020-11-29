В городе Марганец Днепропетровской области в результате пожара погибли двое малолетних детей.
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Как сообщается на сайте Управления ГСЧС в Днепропетровской области, спасатели получили сообщение о пожаре на улице Перспективной в 22:44 28 ноября.
По прибытии на место пожарные установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей.
Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, 2016 года. Женщина вышла самостоятельно.
Пострадавших детей передали медикам для дальнейшей госпитализации. Но они умерли в больнице.
Пожар ликвидировали в 23:37, огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры.
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