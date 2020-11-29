Мальчик и девочка скончались в больнице.

В городе Марганец Днепропетровской области в результате пожара погибли двое малолетних детей.

Читайте такжеВозле кафе в Днепре произошла стрельба с поножовщиной: много раненых (фото)

Как сообщается на сайте Управления ГСЧС в Днепропетровской области, спасатели получили сообщение о пожаре на улице Перспективной в 22:44 28 ноября.

По прибытии на место пожарные установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей.

Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, 2016 года. Женщина вышла самостоятельно.

Пострадавших детей передали медикам для дальнейшей госпитализации. Но они умерли в больнице.

Пожар ликвидировали в 23:37, огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры.

Больше новостей Днепропетровщины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров