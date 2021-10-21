Спасатели среагировали вовремя и качественно, но спасти семейство черных мангобеев не удалось.

В Луцке произошел пожар в местном зоопарке, в результате которой погибли три обезьяны.

Об этом сообщила администрация Луцкого зоопарка.

Возгорание возникло утром 21 октября в вольере с черными мангобеями - загорелся деревянный домик, где жили приматы.

Как отметили в зоопарке, спасатели "среагировали вовремя и качественно" - от получения сообщения о пожаре до его ликвидации ушло чуть более 20 минут. Но и этого показалось достаточно - спасти семейство обезьян из двух взрослых с малышом - не удалось.

Читайте такжеВ Луцке горело старинное здание военного госпиталя, эвакуировали более 90 больных и персонал (фото, видео)По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для борьбы с пожаром было задействовано шесть единиц техники. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Из-за ЧП зоопарк будет закрыт 21 и 22 октября. Учреждение уже начало сбор средств на ликвидацию последствий возгорания.

Пара черных мангобеев поселилась в Луцком зоопарке осенью 2018 года, а в декабре прошлого года у них родился детеныш - его назвали Любартом.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за пожара в Луцке погибло семья из трех человек. Вероятная причина пожара - неосторожность во время курения в постели.

Автор: Станислав Кожемякин