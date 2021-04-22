По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожности во время курения одного из погибших.

В Луцке во время пожара обнаружили тела трех погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Волынской области.

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Как сообщается, пожар возник в кухне одной из квартир в деревянном четырехквартирном доме. Огонь распространился на смежные комнаты и достиг деревянной лестничной клетки в коридоре дома.

Из-за сильного задымления внутри здания спасатели работали в специальных аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения. В квартире бойцы ГСЧС обнаружили тела женщины 1957 г. р. и мужчины 1952 г. р., а через несколько минут – тело 35-летней дочери погибшей.

Огнем уничтожены входные двери в жилой дом, окно, повреждена деревянная лестничная клетка в коридоре.

Причина пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожности во время курения погибшего мужчины.

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Автор: Екатерина Лиманская