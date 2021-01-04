В зоопарке отметили, что даже при условии успешного лечения лебедя вряд ли можно будет вернуть в дикую природу.

В воскресенье, 3 января, в Луцкий зоопарк доставили лебедя, которого неизвестный подстрелил на озере в Лище.

Об этом сообщается на странице Луцкого зоопарка в соцсети.

Специалисты зоопарка рассказали, что раненая птица стала первой подопечной заведения в новом году.

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"Травмированная особь уже совсем не имела сил и лишь сидела у самого берега. Но хуже всего в этой истории то, что птица – подстреленная. Какое - то двуногое существо, очевидно, изрядно «развлеклось»",- сообщила пресс-служба зоопарка.

В зоопарке отметили, что даже при условии успешного лечения лебедя вряд ли можно будет вернуть в дикую природу.

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Автор: Денис Прядко