В Луцке 18 июня умер 9-летний мальчик, которого 6 июня сбил автомобиль, когда он вместе с отцом и младшим братом шел по пешеходному переходу.
Об этом сообщает ИА "Конкурент" со ссылкой на заместителя генерального директора КП "Волынское областное Детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игоря Дородных.
6 июня 9-летний мальчик вместе с отцом и 5-летним братом переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Ковельской. Внезапно их сбил автомобиль, которым управлял 29-летний водитель. Дети получили серьезные травмы. 5-летнего мальчика медики уже выписали домой, а его 9-летний брат скончался в больнице сегодня.
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