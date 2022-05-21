За день в Луганской области разрушено около 50 домов.

В Лисичанске на шахте в результате обстрелов российских захватчиков возникло возгорание бункера с углем, есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Луганской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Луганская область: за день — около 50 разрушенных домов. Авиаудары по Горской и Попаснянской громада", - говорится в сводке.

В Лисичанске за сутки повреждены 23 дома, в соседнем Приволье – 16, в Северодонецке - 5.

Также россияне попали по школе и предприятию "Азот" - там произошло возгорание, пожар ликвидирован.

"В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте. Есть погибшие и раненые. Детальная информация уточняется", - добавили в ОВА.

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