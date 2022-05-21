Русские войска обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненых – члены одной семьи.
Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Вечером вблизи своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Ранен волонтер, работавший в гумштабе города.
Две женщины убиты русскими в Лисичанске и Приволье, добавил Гайдай.
Армия РФ открыла огонь по предприятию по производству аммиака "Азот" в Северодонецке.
"Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха, что рядом", - уточнил чиновник.
В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте.
Сейчас бои идут на окраинах Северодонецка. Всего на фронте отражено 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".
Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что Россия бросила все свои силы на захват области.