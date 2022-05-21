Российская армия продолжает уничтожать гражданские объекты и убивать мирных жителей.

Русские войска обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненых – члены одной семьи.

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Вечером вблизи своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Ранен волонтер, работавший в гумштабе города.

Две женщины убиты русскими в Лисичанске и Приволье, добавил Гайдай.

Армия РФ открыла огонь по предприятию по производству аммиака "Азот" в Северодонецке.

"Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха, что рядом", - уточнил чиновник.

В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте.

Сейчас бои идут на окраинах Северодонецка. Всего на фронте отражено 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что Россия бросила все свои силы на захват области.

Вас также могут заинтересовать новости: