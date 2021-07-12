В Киеве спасли двухлетнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне.
Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.
Инцидент произошел 11 июля. Патрульным Богдану Лисовскому и Сергею Галанзовскому сообщили, что маленькая девочка упала в бассейн.
Найдя ее, мать позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула. Когда патрульные прибыли на вызов, она оказывала помощь ребенку, который лежал на траве.
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Ее положили в стабильное боковое положение и согревали полотенцами.
"На вызов прибыл еще один экипаж - Виталий Данильчук и Дмитрий Крадожон. Они успокаивали мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия", - говорится в сообщении.
Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. "Скорую" сопровождал экипаж патрульных.
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