По словам матери, она упала в бассейн.

В Киеве спасли двухлетнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне.

Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел 11 июля. Патрульным Богдану Лисовскому и Сергею Галанзовскому сообщили, что маленькая девочка упала в бассейн.

Найдя ее, мать позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула. Когда патрульные прибыли на вызов, она оказывала помощь ребенку, который лежал на траве.

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Ее положили в стабильное боковое положение и согревали полотенцами.

"На вызов прибыл еще один экипаж - Виталий Данильчук и Дмитрий Крадожон. Они успокаивали мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия", - говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. "Скорую" сопровождал экипаж патрульных.

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Автор: Людмила Жерновская