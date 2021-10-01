На территории Ингулецкого горно-обогатительного комбината упал с высоты рабочий. Медикам не удалось его реанимировать.
Об этом сообщается Информатор.
Инцидент произошел 30 сентября. 38-летний мужчина выполнял работы повышенной опасности на высоте около 12 метров.
По предварительным данным, он не смог удержаться и сорвался. Мужчина получил тяжелые травмы.
Читайте такжеВ Мариуполе мужчина вколол девушке психотропы и изнасиловал еёНа место прибыли работники аварийно-спасательной службы предприятия, карета скорой медицинской помощи, реанимационная бригада и горноспасатели.
Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. Также на место происшествия прибыли полицейские.
На предприятии сообщают, что в тот день рабочий выполнял плановые работы по подготовке к ремонту дробилки.
Ранее сообщалось, что в Одесской области сорвались с высоты рабочие, которые устанавливали кондиционер.