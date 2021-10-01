Он выполнял работы по подготовке к ремонту дробилки.

На территории Ингулецкого горно-обогатительного комбината упал с высоты рабочий. Медикам не удалось его реанимировать.

Об этом сообщается Информатор.

Инцидент произошел 30 сентября. 38-летний мужчина выполнял работы повышенной опасности на высоте около 12 метров.

По предварительным данным, он не смог удержаться и сорвался. Мужчина получил тяжелые травмы.

Читайте такжеВ Мариуполе мужчина вколол девушке психотропы и изнасиловал еёНа место прибыли работники аварийно-спасательной службы предприятия, карета скорой медицинской помощи, реанимационная бригада и горноспасатели.

Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. Также на место происшествия прибыли полицейские.

На предприятии сообщают, что в тот день рабочий выполнял плановые работы по подготовке к ремонту дробилки.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сорвались с высоты рабочие, которые устанавливали кондиционер.

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Автор: Людмила Жерновская