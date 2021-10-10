Потерпевшую краматоровчанку госпитализировали, ребенок - цел.

Сотрудники Национальной полиции попали в ДТП, сбив женщину с ребенком, переходивших дорогу.

Об этом сообщает "Краматорск 24".

Авария произошла возле супермаркета "БУМ" 9 октября на Краматорском бульваре в Краматорске.

Очевидцы сняли ДТП на видео и опубликовали в соцсетях:

Читайте такжеНа Прикарпатье пьяный экс-полицейский сбил насмерть дизайнера из Киева - подробности трагедии (фото)В результате случившегося ребенок не пострадал, но сильно испугался. А вот женщина после аварии не могла встать даже с помощью посторонних - ее доставили в городскую больницу с травмой ноги.

Детали происшествия пока что не раскрываются.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году в центре Одессы автомобиль полиции сбил женщину-пешехода на тротуаре. Чтобы вытащить потерпевшую, пришлось поднимать авто.

А в Херсоне сотрудник полиции сбил на "зебре" пешехода - тот скончался на месте, а сам виновник ДТП скрылся.

Автор: Станислав Кожемякин