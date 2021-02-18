Служебный автомобиль, припаркованный возле магазина, внезапно тронулся с места.

В центре Одессы автомобиль полиции сбил женщину-пешехода на тротуаре.

Читайте такжеВ Киеве двое ранее судимых дерзко ограбили подростка и поплатились (фото)Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел вечером 17 февраля на улице Екатерининской, около магазина.

"62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники инспекции по личному составу ГУНП в Одесской области. Назначено служебное расследование для установления обстоятельств наезда на женщину и предоставления оценки действиям полицейских.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что ЧП случилось возле магазина "АТБ", где находилась служебная машина.

"Полицейская машина резко дала по газам и наехала на женщину... Людям пришлось поднимать авто, чтобы вытащить потерпевшую", - отмечают очевидцы.

По одним данным, сотруднику полиции стало плохо, и он случайно нажал на педаль.

Другие люди утверждают, что сотрудница правоохранительных сидела на пассажирском сидении и якобы хотела запустить авто, чтобы согреться. При это машина "стояла на передаче и поехала".

Также в Телеграм-каналах появилось соответствующее видео, на котором зафиксировано происшествие.

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Автор: Лариса Козовая