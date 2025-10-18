Маршрут Путина в Венгрию должен обходить подавляющее большинство стран-членов ЕС.

Борт диктатора Владимира Путина в Будапешт будут сопровождать турецкие и российские истребители. Как пишет Air Live, самолет президента РФ, скорее всего, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.

В издании напомнили, что из-за продолжающихся санкций ЕС и ограничения воздушного пространства против РФ после ее вторжения в Украину, самолеты российского правительства, среди которых президентский Ил-96, не могут летать над большей частью Европы.

"Это означает, что маршрут Путина в Венгрию должен обходить подавляющее большинство стран-членов ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия является частью этого блока", - отметили в материале.

Измененный маршрут полета может составить около 5000 км и увеличит время полета на три часа по сравнению с прямым маршрутом длиной 1500 км.

"Хотя российский президентский самолет вполне способен выполнять дальнемагистральные полеты, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с турецкой и сербской службами управления воздушным движением, а также потенциальных планов на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с погодой или дипломатическими осложнениями", - подчеркнули в Air Live.

По словам экспертов по безопасности, полет над Черным морем до сих пор представляет операционные риски, особенно если учитывать военную активность в регионе.

"Путешествие Путина в Будапешт подчеркивает, как геополитическая изоляция продолжает менять даже логистику дипломатии. Хотя Венгрия предлагает редкую возможность для личной встречи с Трампом в ЕС, полет туда отнюдь не прост. Пока официальный план полета не обнародован, но турецко-сербский коридор кажется самым практичным маршрутом для прибытия российского президента в Венгрию", - считают в издании.

Визит Путина в Будапешт - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о подготовке встречи Трампа и Путина в Будапеште. По его словам, он уже отдал распоряжение создать оргкомитет по подготовке этого саммита, работа уже началась.

"Вчера президент (Дональд Трамп) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел... Они (с Путиным) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а потом, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", - подчеркнул Орбан.

В то же время сам президент США Дональд Трамп заявил, что встреча в Венгрии будет двусторонней. Он отметил, что президент Украины, возможно, подключится к связи в другом формате.

"Но мы будем поддерживать связь с президентом Зеленским. Между двумя президентами очень много враждебности. Это очень сложная ситуация", - сказал американский лидер.

