Отмечается, что расторопные украинцы смогут извлечь выгоду.

Курс доллара в Украине в субботу, 18 октября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,40 до 41,65 гривни и продажа от 41,75 до 42 гривень, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,50 до 48,85 гривни и продажа от 48,90 до 49,10 гривни.

По словам эксперта, евро снова будет главным валютным инструментом для спекулятивных операций.

"Разброс котировок покупок и продаж евровалюты в различных сетях обменников позволит достаточно активно "играть" на этом наиболее продвинутым и расторопным гражданам", - объяснил Козырев.

Он указал, что разница между покупкой и продажей доллара в обменниках будет в пределах 15−25 копеек, а евро - 20−30 копеек, а некоторые сети обменников и до 40−70 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,76 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 48,80/48,82 грн/евро.

