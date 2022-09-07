На месте работают спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Борисполе Киевской области утром 7 сентября местные жители слышали взрыв, после чего начался пожар. Это все совпало с объявлением воздушной тревоги по Киеву и региону.

Как сообщил Телеграмм-канал "Киевский движ", это точно "не прилет", но он не уточнил, что именно горит.

"В Борисполе был слышен взрыв, после начался пожар, что именно горит, пока нет точной информации, но можем сказать, что это не от прилета", - говорится в сообщении.

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Позже ситуацию объяснил мэр Борисполя Владимир Борисенко. Он подчеркнул, что это - не вражеская диверсия или "прилет".

"Это пожар на предприятии в районе железнодорожного вокзала. Вы могли слышать взрывы, здесь есть биотопливо, которое могло взорваться... Так совпало, что это было во время воздушной тревоги", - отметил он.

Городской голова призвал местных жителей завесить вентиляционные проемы мокрой тканью, по возможности не выходить на улицу и закрыть окна.

Ранее в Броварах на Киевщине мужчина пытался разобрать гранату, она взорвалась.

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