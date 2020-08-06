Чистили канализацию: в Киевской области три человека погибли от испарений газа

Трагедия произошла вчера поздно вечером в с. Пятигоры Тетиевского района.

В Киевской области три человека погибли и еще один госпитализирован в результате отравления парами газа во время чистки канализационной ямы.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

«5 августа около 23:00 в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома в результате отравления парами газов погибли три человека и один человек госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове во время проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия. Кроме того, в жилом доме на улице Радужная, 69 в Киеве произошла утечка газа с последующим горением в одной из квартир. Также в Одесской области семья отравилась угарным газом - погибли два человека.

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