В Харькове в колодце погибли четверо коммунальщиков

Предварительно, люди задохнулись газами во время проведения ремонта в колодце.

В Харькове во время проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

«Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце», - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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