В Одесской области семья отравилась угарным газом: двое людей погибли, еще двоих госпитализировали

Восьмилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

В Одесской области накануне вечером семья отравилась угарным газом погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Трагедия произошла в селе Латовка. Там в частном доме обнаружили без признаков жизни 43-летнего хозяина и его 77-летнюю мать.

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"Жену погибшего, на год младше его, и их восьмилетнюю дочь в крайне тяжелом состоянии забрала "скорая". Предварительная причина - отравление угарным газом. Семью обнаружили родственники, которые, не дозвонившись до одного из потерпевших, приехали убедиться, все ли с ними в порядке", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, люди отравились угарным газом от газового котла. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал УНИАН, ученики одной из школ Могилев-Подольского, что в Винницкой области, отравились газом.