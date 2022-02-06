Незаконным бизнесом занималась целая группа людей, которую и возглавлял 34-летний гражданин Узбекистана, который на территории Украины находится нелегально.

В Киевской области правоохранители разоблачили транснациональную группу, которая продавала визы в Евросоюз, подделанные на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Участники группы с помощью специально оборудованной аппаратуры изготавливали визы стран Евросоюза. Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через 2 недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же визы изготавливались на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что группу возглавлял 34-летний гражданин Узбекистана, который на территории Украины находится нелегально.

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По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности.

Иностранца задержали.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении подозрения фигуранту и избрании меры пресечения.

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