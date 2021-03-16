Причины такого поступка будут устанавливать правоохранители.

В Киеве произошел очередной суицид в больнице, в результате чего погибла пациентка медучреждения.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"На Соломенской, 17 из окна 6 этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу - врачи уже ничем помочь не смогли", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.

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Автор: Юрий Годован