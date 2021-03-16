Спасти женщину не удалось / фото Киев Оперативный Facebook
В Киеве произошел очередной суицид в больнице, в результате чего погибла пациентка медучреждения.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"На Соломенской, 17 из окна 6 этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу - врачи уже ничем помочь не смогли", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.
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