Злоумышленник подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС и принимал помощь от неравнодушных украинцев.

В Одессе задержан злоумышленник, продававший гуманитарную помощь военного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура, полиция и СБУ пресекли незаконную деятельность так называемого "Центра гуманитарной помощи", через который осуществлялась продажа гуманитарной помощи военного назначения.

"Установлено, что руководитель "Центра гуманитарной помощи", созданного на базе благотворительного фонда, с целью наживы наладил продажу гуманитарки", - сообщили в прокуратуре.

Так, с февраля по июнь он подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал бесплатную помощь от неравнодушных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности, шлемов (касок), бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т. д.

Мужчина задержан во время очередной незаконной продажи за почти 500 тыс. грн медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, руководитель крупного благотворительного фонда организовал поставки от международных доноров в Украине касок, бронежилетов, медицинского и других принадлежностей якобы для нужд армии. Однако, несмотря на обещания зарубежным благотворителям передавать гуманитарный груз по назначению, он все это продавал.

В ходе неотложных обысков автомобилей, жилья, офисного и складского помещений благотворительной организации изъято защитные каски, аптечки, разгрузки, бронежилеты и другую гуманитарную помощь, а также деньги, полученные за ее незаконную продажу.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенном в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе мужчина применил гранату во время задержания: пострадали трое правоохранителей.

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