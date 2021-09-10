Во всех районах столицы действуют 10 мобильных групп, которые проверяют магазины и завдеения общепита на соблюдение ограничительных норм.

В Киеве начали активную борьбу с нарушителями карантина - в городе создали 10 мобильных групп, совершающих рейды среди предпринимателей. В частности, они проверяют соблюдение ограничительных мер в магазинах и заведениях общепита.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" и.о. начальника столичного управления Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко.

По его словам, эти группы созданы в каждом районе столицы, в их состав пошли полицейские, представители районных госадминистраций, муниципальной охраны и Госпродпотребслужбы. Проверке подлежат исключительно субъекты хозяйствования.

"За эту неделю составлено 27 протоколов Национальной полицией, которая в составе этих групп работает по контролю выполнения карантинных мер, на субъектов хозяйствования, которые не выполняли противоэпидемические меры", - сказал он.

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Чиновник также прокомментировал возможность перевода столицы в "желтую" зону карантина. По его данным, Киев по показателям сейчас находится в "зеленой" зоне, но окончательное решение - за Кабмином. Судьбу усиления карантина решат в понедельник.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал переход Украины в "желтую" зону эпидемической опасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

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Автор: Юрий Годован