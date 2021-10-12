В Харькове накануне вечером пьяный водитель влетел на своем BMW прямо в подъезд многоэтажного дома, в котором сам проживает.
Об этом пишут местные Телеграм-каналы, публикуя фото и видео с места происшествия.
"Братишка на BMW на полном синем ходу пролетел через кусты и въехал в дом, после чего быстро собрал вещи и убежал с места ДТП", - сообщает "Типичный Харьков", уточняя, что ЧП произошло на улице Танкопия, 21, жилмассив "Новые Дома".
"Очевидцы сообщают, что наездник едва стоял на ногах. Главный герой, разумеется, копов дожидаться не стал - свалил по-английски. Местная братва его местонахождение не выдало копам", - пишет "ХС Харьков".
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Ранее в Днепропетровской области автомобиль въехал в дом - пострадали пять человек, среди которых двое детей. Установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и столкнулся со зданием.