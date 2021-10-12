Последствия инцидента можно увидеть на опубликованных кадрах.

В Харькове накануне вечером пьяный водитель влетел на своем BMW прямо в подъезд многоэтажного дома, в котором сам проживает.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы, публикуя фото и видео с места происшествия.

"Братишка на BMW на полном синем ходу пролетел через кусты и въехал в дом, после чего быстро собрал вещи и убежал с места ДТП", - сообщает "Типичный Харьков", уточняя, что ЧП произошло на улице Танкопия, 21, жилмассив "Новые Дома".

"Очевидцы сообщают, что наездник едва стоял на ногах. Главный герой, разумеется, копов дожидаться не стал - свалил по-английски. Местная братва его местонахождение не выдало копам", - пишет "ХС Харьков".

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее в Днепропетровской области автомобиль въехал в дом - пострадали пять человек, среди которых двое детей. Установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и столкнулся со зданием.

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Автор: Юрий Годован