На видео попало грубое нарушение водителями ПДД в Дарницком районе столицы.

В Киеве водитель BMW решил не дожидаться очереди в пробке, пересек двойную сплошную и продолжил движение по встречной полосе. Его "примеру" последовал второй водитель, совершив аналогичное нарушение ПДД.

Соответствующее видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на улице Здолбуновской в сторону проспекта Григоренко.

"Чуть пешехода не сбил. Биэмбдаблью, все под контролем. Ну и KIA в бонус. Есть ли по мнению народа состав нарушения в проезде данных персонажей? Почему они едут слева при свободных рядах справа?", - задается вопросом автор публикации.

В комментариях многие пользователи возмутились поступком водителей, некоторые даже предложили за такое "ломать руки". Кто-то даже вспомнил о законопроекте, которым депутаты предлагают предоставить право свидетелям нарушения правил дорожного движения присылать доказательства в полицию и получать за это вознаграждение. "Я боюсь подумать, чтобы там мама с коляской переходила...", - пишет один из комментаторов.

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Автор: Иван Бойко