На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы, фразы, которые разжигают религиозную вражду и другие надписи.

В Киеве вандалы разрисовали стены подземного перехода на Европейской площади, который ранее превратили в арт-объект, посвященный политическим заключенным в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы, фразы, которые разжигают религиозную вражду и другие надписи.

"Последствия вандализма обнаружили работники коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог и сооружений на них" Шевченковского района, которые проводили утреннюю уборку перехода. Дорожники уже обратились в полицию", – сообщили в пресс-службе.

Что известно об арт-объекте в поддержку политзаключенных Крыма

Арт-объект "Подземная безысходность" создал грузинский художник Давид Кухалашвили.

В переходе нарисовали тюремные двери, которые символизируют судьбы крымских политических заключенных.

В КГГА напомнили, что сейчас за решеткой в Крыму незаконно находятся 98 крымчан за их активную гражданскую позицию или религиозные взгляды.

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Автор: Денис Прядко