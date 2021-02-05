Задержанному инкриминируют незаконные сделки с наркотиками и предложение дачи взятки полицейским, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики почти на 20 млн грн и пистолет.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, во время патрулирования Голосеевского района полицейские получили ориентировку на автомобиль марки "Хонда", который находится в розыске.

На проспекте Академика Глушкова правоохранители заметили и остановили для проверки автомобиль, который подходил по описанию.

Отмечается, что во время общения поведение водителя показалась полицейским подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, мужчина начал заметно нервничать и предложил полицейским 8 тыс. грн взятки, чтобы они не осматривали авто.

"Патрульные отклонили незаконное предложение и тщательно провели осмотр транспортного средства. В результате в салоне легковушки обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 килограммов и предмет, похожий на пистолет с патронами", - рассказал он.

Крищенко добавил, что по ценам "черного рынка" стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 20 млн грн.

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а изъятые вещества направили на экспертизу.

Правоохранителям задержанный пояснил, что якобы не знал о содержимом пакетов, а лишь осуществлял их доставку из другого города, за что должен был получить 1 тыс. грн.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, 36-летний мужчина проживает в Киеве, ранее к уголовной ответственности не привлекался. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Антонина Доломанжи