Мужчина таким образом пытался проучить водителя, нарушившего ПДД.

Водитель столичного сервиса такси едва не спровоцировал аварию, поучая владельцев других авто во время транспортного движения.

Видео очевидцев 28 сентября опубликовали в Telegram Киев Оперативный.

Как свидетельствуют снятые очевидцами кадры, водитель "Skoda" сначала проехал очередь автомобилей, но затем, когда транспорт останавливался на красный свет, решил вернуться и пересек встречную полосу, на мгновение заблокировав движение на дороге.

После своей выходки таксист вернулся на свою полосу и уехал.

При этом в сети отметили, что сам автор видео ехал по встречной полосе. Пользователи предположили, что таким образом водитель "Skoda" решил проучить владельцев авто за нарушение правил дорожного движения.

Как писал УНИАН, в Киеве маршрутчик внезапно напал на пассажира после перепалки, а в Одессе "гонки" маршруток закончились аварией.

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Автор: Виолетта Орлова