Очередной инцидент с участием водителя маршрутного такси произошел в Киеве.
Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале KievMap. Когда именно происходило то, что произошло на записи - не уточняется.
По информации очевидцев, в салон маршрутки на остановке возле 19-го училища зашел парень и показал водителю удостоверение многодетной семьи. Тот в ответ отказался везти его бесплатно. Выходя из салона, пассажир сказал водителю: "Ну и иди ты".
После этого водитель набросился на него, выбежав из маршрутки. Нападение он сопровождал нецензурной лексикой. Другие пассажиры пытались оттащить нападавшего, крича ему о том, что парню, вероятно, даже нет 18 лет.
После того, как очевидцы оттащили водителя, он спокойно вернулся в салон своего транспортного средства.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.