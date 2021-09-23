Водитель отказался везти парня по льготе, после чего тот его мягко "послал".

Очередной инцидент с участием водителя маршрутного такси произошел в Киеве.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале KievMap. Когда именно происходило то, что произошло на записи - не уточняется.

По информации очевидцев, в салон маршрутки на остановке возле 19-го училища зашел парень и показал водителю удостоверение многодетной семьи. Тот в ответ отказался везти его бесплатно. Выходя из салона, пассажир сказал водителю: "Ну и иди ты".

После этого водитель набросился на него, выбежав из маршрутки. Нападение он сопровождал нецензурной лексикой. Другие пассажиры пытались оттащить нападавшего, крича ему о том, что парню, вероятно, даже нет 18 лет.

После того, как очевидцы оттащили водителя, он спокойно вернулся в салон своего транспортного средства.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: Виолетта Орлова